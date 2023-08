Sidney Sampaio revela mistura de vodca com remédios antes do acidente

Sidney Sampaio revela que misturou alcool com remédio. Crédito: Record TV

O ator Sidney Sampaio, que ficou entre os assuntos mais comentados após se jogar de um prédio no Rio de Janeiro, revelou que fez a mistura de vodca com remédio para o sono antes do acidente.



A confissão aconteceu durante entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV. Na conversa, Sampaio comentou que estava com medo de pedir ajuda, mas sentia uma sensação de que estava assustado, mas não se recorda o motivo, só desconfia que pode ter sido um momento de pânico.

"Eu lembro quando eu caí. O tombo em si foi um susto, porque a primeira dose de adrenalina começou a me trazer de volta. Comecei a sentir uma dor muito forte na coluna, na lombar. Lembro da minha preocupação com as pernas, porque estava com muita dor", disse.

Já na ambulância, Sidney comentou que passou a entender o que estava acontecendo quando chegou ao hospital, onde ficou internado e descobriu as fraturas no corpo. Ainda na conversa, o ator teve total clareza quando os familiares foram à unidade de saúde e conversaram com ele.

O ex-global confessou que estava nervoso com a estreia de uma peça de teatro, e não conseguia dormir direito. Com isso, misturou um remédio de sono da irmã com álcool. No entanto, Sidney revelou que não toma remédio para depressão há 10 anos, quando foi diagnosticado com a doença.

A mãe do ator, Edina Maria Sampaio, deu a declaração à mídia revelando que o filho tinha o problema psicológico e ainda fazia o uso dos medicamentos antidepressivos, o que foi negado pelo artista durante a entrevista.

"Não se automediquem. A gente tem essa mania. Todo mundo é um pouco médico no Brasil (risos). Mas as consequências podem ser bem desagradáveis, como foram comigo", finalizou.