SBT

Teleton não vai homenagear Silvio Santos; entenda motivo

Filha do apresentador afirmou que o pai não aprovaria que o SBT explorasse sua imagem após sua morte

“O Teleton, a gente continuar com o jeito que ele sempre quis, com a mesma alegria, dedicação e seriedade, isso já é uma homenagem. Ele não gosta que fique explorando a pessoa que não tá mais aqui. A gente não vai fazer com ele algo que ele não gostaria de fazer com os outros”, pontuou Daniela.