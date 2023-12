"Um pouquinho machucados, mas logo, logo de volta aos palcos", diz Zé Neto sobre acidente

Internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o cantor Zé Neto falou sobre o acidente de trânsito que sofreu na noite de terça-feira, 5. O sertanejo disse, ao programa Fantástico, da Rede Globo, estar bem e que pretende voltar para os palcos “logo, logo”.



“Do carro, não sobrou nada. Mas estamos aqui inteiros, intactos. Um pouquinho machucados. Mas logo, logo de volta aos palcos para levar música e levar alegria, que é o que a gente sabe fazer", disse o cantor.