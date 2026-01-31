'Tapa Tapa' vira fenômeno no verão e confirma Guga Meyra como um dos nomes fortes do Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 10:00
Às vésperas do Carnaval e com o verão no auge, uma música já conseguiu furar a bolha da aposta e se firmar como fenômeno popular. “Tapa Tapa”, parceria de Guga Meyra com o Parangolé, não apenas dominou playlists e redes sociais como virou trilha de academias, coreografias virais e ensaios lotados, confirmando o cantor baiano como um dos nomes mais atentos ao pulso da rua.
O momento da virada ficou claro para Guga quando a resposta do público passou a vir em escala nacional e internacional. “Eu e Lincoln trabalhamos muito por essa música e acompanhamos diariamente os feedbacks da galera para entender qual seria a melhor estratégia para fazer a música chegar nas pessoas. A gente entende que o nosso papel é esse, fazer chegar, porque se as pessoas vão abraçar ou não, aí já é entregar nas mãos de Deus e aguardar”, contou, em entrevista exclusiva ao CORREIO.
Segundo o artista, a adesão foi rápida e orgânica. “Foi tudo muito rápido, porque logo depois do lançamento pessoas do Brasil inteiro começaram a criar coreografias, e coreografias diferentes. Em pouco tempo, a música ganhou o carinho e a adesão da comunidade da dança, que a gente sabe que tem uma força enorme, principalmente no nosso país.” Parte desse alcance veio do diálogo direto com a cultura do corpo e do movimento. “A FitDance teve uma parcela gigantesca de responsabilidade nesse processo, porque a música entrou no canal deles e a gente percebeu como ela se espalhou pelas academias do Brasil e até fora do país”, destaca.
O sinal definitivo de que “Tapa Tapa” tinha ultrapassado qualquer previsão veio com os vídeos enviados por fãs. “Quando a gente começou a receber vídeos de academias lotadas, com o pessoal dançando, vindos de várias cidades do Brasil e também da Argentina, do Chile e de Portugal, foi ali que a gente percebeu que a música estava tomando uma proporção muito maior do que a gente esperava.” A constatação veio acompanhada de surpresa e entrega. “Esse foi o momento em que a gente pensou ‘caramba, a música fugiu do nosso controle’. A partir dali, era entender que ela já estava nas mãos de Deus e seguir acompanhando esse movimento.”
Esse sucesso dialoga diretamente com a identidade artística de Guga Meyra, construída a partir do pagodão, mas aberta a novas influências. “Eu costumo dizer que o pagodão realmente pulsa no meu sangue desde pequeno. Meus pais contam que eu abria o computador, colocava no YouTube e ficava ouvindo samba de roda. Então é muito natural que o meu som caminhe para essa vertente.” Ao mesmo tempo, a versatilidade aparece como escolha consciente. “Eu gosto muito de música, independente do gênero, então não vou limitar a criatividade. Se surge a ideia de colocar um funk dos anos 2000 dentro do pagodão, a gente faz, porque isso também reflete quem eu sou musicalmente.”
Guga Meyra
No palco, especialmente no Carnaval de Salvador, essa mistura ganha ainda mais sentido. “A gente leva essa mistura para o show, e o Carnaval permite isso. Diferente de um show tradicional de uma hora, o trio elétrico fica cinco ou seis horas na rua, e o próprio público pede novidade o tempo todo.” Mesmo com blocos já consagrados no repertório, Guga entende a diversidade como regra da festa. “Mesmo tendo blocos já tradicionais no nosso show, como samba de roda, pagodão das antigas, pagodão naipe, paredão e pagofunk, no Carnaval de Salvador o público é muito diverso, com gente do mundo inteiro.”
Essa leitura explica por que referências inesperadas entram no set. “Por que não misturar o funk carioca com o pagodão, trazer referências do Carnaval do Rio, ou até pegar bandas tradicionais do Nordeste, como o forró do Calcinha Preta, e colocar dentro do pagodão?” Para o cantor, a mistura também é afeto e reconhecimento. “Sempre tem gente de Sergipe, de Aracaju, nos nossos shows. Quando a gente faz esse tipo de homenagem, o público se sente em casa, se sente acolhido, e esse é o nosso maior intuito.”
Guga Meyra e Lincoln Sena
Lançada em outubro, “Tapa Tapa” nasceu de um encontro criativo entre Guga Meyra e Lincoln Senna, do Parangolé, união que simboliza o diálogo entre gerações do pagode baiano. A faixa foi composta por Guga Meyra, Marlon Nunes, Rafa Chagas, Lucas Matos Moreira e Cassio Opeya, e carrega a identidade da Bahia misturada a elementos urbanos que conversam com o presente.
Com histórico de composições gravadas por nomes como Léo Santana, Psirico, Gusttavo Lima, Ludmilla e Menos é Mais, Guga vive um momento de consolidação artística. Em pleno verão e com o Carnaval batendo à porta, ele transforma diversidade em linguagem, mistura em identidade e sucesso em troca afetiva. “As pessoas saem das suas cidades para vir ao Carnaval de Salvador, para o verão e, principalmente, para ver o meu show. Misturar estilos e referências é uma forma carinhosa de devolver esse amor e retribuir o carinho de quem acompanha o nosso trabalho.”