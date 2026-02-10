Acesse sua conta
Veja famosos que confirmaram presença no Camarote Brahma Salvador

Camarote reúne famosos, artistas e influenciadores na edição de 2026

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 20:18

Camarote Brahma recebe nomes como influenciadores, atores e outros famosos
Camarote Brahma recebe nomes como influenciadores, atores e outros famosos Crédito: Reprodução | Instagram

O Camarote Brahma Salvador 2026 reúne um time de famosos, artistas e influenciadores nacionais e baianos. Alguns, inclusive, já confirmaram presença.

Localizado no circuito Barra-Ondina, o camarote tem presença confirmada de Giovana Cordeiro, Rayssa Bratillieri, Johnny Massaro, Luisa Perissé, Caio Manhente, Gabi Monteiro, Rafael Gualandi, Malu Rodrigues, Douglas Alexandre, Guilherme Galvão Gabriel Godoy. Representando a cena local, marcam presença Monique Evelle, Camila Cerqueira, Ícaro Bomfim, Ianô Baldez, Pri Pena, Cissa Heeger, Mariana Barreto, Janaína Santucci, entre outros nomes de destaque da Bahia.

Com curadoria do relações-públicas Léo Marçal, o espaço está preparado para receber convidados especiais e proporcionar uma experiência premium que conecta entretenimento, lifestyle e cultura.

Atores foram confirmados no camarote
Atores foram confirmados no camarote Crédito: Divulgação

Além do line-up de convidados, o CBS 26 tem programação musical, performance ao vivo e ativações especiais. No palco principal, o camarote reúne nomes da música brasileira, como Gusttavo Lima, Bell Marques, Wesley Safadão, Léo Santana, Menos é Mais e Natanzinho Lima.

De quinta a terça-feira, das 18h às 5h, o camarote funciona em sistema all inclusive, com bar e gastronomia assinados pelo chef Bartô, além da Red Burger, tradicional hamburgueria artesanal da capital baiana. O espaço ainda terá paredão com chopp Brahma, espaço beauty para produção dos foliões e serviço personalizado de customização de abadás.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026

