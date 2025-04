REAÇÃO

'A gente tem encontrado um caminho', avalia Carpini após empate contra o Fluminense

Vitória foi ao Maracanã, reagiu durante a partida e volta para Salvador com um ponto na conta

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 22:44

Carpini valorizou o empate conquistado pelo Vitória contra o Fluminense Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Para quem chegou a amargar sete jogos sem conseguir vencer, uma sequência de quatro partidas sem ser vencido precisa ser comemorada. A reação foi ressaltada pelo técnico Thiago Carpini após o Vitória buscar o empate diante do Fluminense por 1x1 dentro do Maracanã. A partida foi válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time chegou aos cinco pontos na competição e vai terminar a rodada fora da zona de rebaixamento.>

"O bom momento sempre anima a vitória, sempre traz um conforto, só não pode ser demais. Estar fora da zona do rebaixamento no aspecto emocional é importante, mas precisamos estar fora dessa zona na 38ª rodada. No ano passado, a gente conseguiu a permanência na 36ª. Espero que a gente sofra menos esse ano, vamos trabalhar muito para isso, mas a gente sabe o nível e a dificuldade da competição", iniciou.>

O comandante do Leão voltou a destacar a partida disputada na Argentina, contra o Defensa y Justicia, como um ponto inicial para a reação do Vitória na temporada. Carpini também comentou sobre a construção de uma identidade com intensidade e entrega, além de valorizar a sequência difícil contra os últimos adversários.>

A gente tem encontrado um caminho. É claro que existem os deslizes, os tropeços, as derrotas, mas a gente tem a convicção naquilo que está sendo proposto. E esse nível de intensidade, de entrega, de competitividade é o que é o que espera. Foi um comportamento já adotado desde a nossa retomada no ano passado. Então, valorizar muito [o empate] Thiago Carpini Técnico do Vitória

"Um adversário que daqui um mês vai estar no Mundial e ainda [jogamos] fora de casa, no Maracanã. Atlético Mineiro da mesma maneira, um adversário dificílimo, de muita capacidade individual e coletiva. E a vitória dentro de casa contra o Fortaleza, então, é um recorte importante. Contando o jogo da Argentina já são quatro com uma logística pesada e adversários de altíssimo nível. A gente conseguir estar sempre buscando os pontos necessários para nossa caminhada é só o começo ainda, mas estamos muito otimistas com que tá está sendo construído e ciente também das evoluções que são necessárias", complementou.>

O comandante rubro-negro explicou que a estratégia era esperar o Fluminense no primeiro tempo e tirar a profundidade. A distância do gol, na visão de Carpini, afetou a ofensividade da equipe. Em contrapartida, a segunda etapa contou com mudanças individuais, o que permitiu o time reagir e chegar ao empate.>

"Não temos pressa de buscar a vitória e nem de buscar o ponto. A gente precisa entender como nós vamos nos comportar e a estratégia para cada jogo. Jogando contra o Fluminense no Maracanã, não poderíamos começar desde o primeiro minuto marcando mais alto. Nossa ideia foi deixar os zagueiros com a bola e esperar um pouco mais no nosso campo, tirando o campo e a profundidade do Fluminense com Arias e Canobbio. Naturalmente, quando você baixa suas linhas para tirar a profundidade do adversário, também fica distante do gol. Isso dificultou o aspecto ofensivo para esse volume de finalização. E era a estratégia", disse.>

"Nós temos 90 minutos para vencer a partida. Um comportamento nos primeiros 45, outro nos 45 finais. Dentro do jogo a gente vai precisar dessas variações e dentro de cada adversário, mas eu não vejo dessa maneira que não funcionou na primeira etapa e funcionou na segunda em função de algum ajuste tático. Foi em relação à estratégia do jogo e algumas peças individuais que deram características diferentes", afirmou.>

O comportamento competitivo mostrado pelo Vitória dentro de campo não foi visto apenas contra o Fluminense ou diante do Fortaleza. De acordo com Carpini, essa postura está sendo desempenhada desde o jogo contra o Flamengo. O treinador fez questão de destacar que o resultado não deve ser o único indicador para definir o rendimento do time em campo.>

"Às vezes a gente atrela o comportamento ao resultado e eu não vejo dessa maneira. [Contra o] Flamengo tivemos até chance de vencer a partida. Se nós somos melhores ou piores é um outro detalhe, em vários momentos o Flamengo foi superior, mas vem-se construindo um comportamento coletivo de competitividade desde esse jogo, por mais que o resultado não tenha acontecido. Não podemos atrelar que a virada de chave começou no Fortaleza. Eu analiso o futebol de uma maneira um pouco mais ampla", finalizou.>