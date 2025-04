SAIU DO BANCO E DECIDIU

Após gol marcado, Lucas Braga valoriza empate do Vitória: 'Sabíamos que seria difícil'

Atacante foi protagonista do lance do gol marcado pelo Leão após jogada individual e finalização certeira

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 21:00

Lucas Braga empatou para o Vitória no final do segundo tempo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após mostrar reação ao vencer o Fortaleza dentro de casa, o Vitória foi ao Rio de Janeiro na noite deste domingo (20) para tentar continuar com a sequência tímida de três jogos sem sair de campo derrotado. A missão quase foi "por água abaixo", mas o atacante Lucas Braga saiu do banco de reservas e mostrou qualidade para garantir um ponto dentro do Maracanã. Na saída do campo, o jogador valorizou o resultado conquistado.>

Sabíamos que seria um jogo difícil, poucas equipes vão vir aqui e conseguir arrancar um ponto do Fluminense. Cada oportunidade que a gente tivesse no jogo teria que ser crucial para poder marcar. Fui feliz e consegui [marcar o gol] Lucas Braga Atacante do Vitória

O primeiro tempo do confronto contou com mais chances do Fluminense, apesar de um domínio maior do Leão nas ações do jogo. A efetividade foi coroada com o argentino Germán Cano abrindo o placar na reta final da primeira etapa. No final da partida, Lucas Braga empatou o jogo após jogada individual.>