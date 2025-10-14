NA BRONCA

Ancelotti critica apagão do Brasil em virada sofrida contra o Japão: ‘Não está tudo bem’

Após derrota por 3x2 em Tóquio, técnico lamenta queda mental da equipe e diz saber o que deu errado no segundo tempo

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:27

Carlo Ancelotti durante coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A euforia do torcedor brasileiro após a goleada por 5x0 sobre a Coreia do Sul, na última sexta-feira (11), deu lugar à frustração nesta terça (14), com a derrota por 3x2 para o Japão, no Estádio de Tóquio. O Brasil chegou a abrir 2x0 no primeiro tempo, mas protagonizou um segundo tempo desastroso, cheio de falhas individuais, e sofreu a primeira virada para os japoneses na história dos confrontos.

Foi o segundo revés da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti em seis partidas. Incomodado com o resultado, o treinador admitiu o mau desempenho e disse compreender as razões da queda de rendimento.

“Não está tudo bem, não. Quando a equipe perde, estamos incomodados, isso é normal. Todo mundo está incomodado. Não gosto de perder, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre no futebol”, declarou Ancelotti.

“Acho que o jogo de hoje, até o erro do Fabrício (no primeiro gol), estava bem controlado. Depois disso, eu tenho muito claro o que aconteceu. A equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. Esse foi o maior problema. Não acho que a segunda etapa tenha sido ruim taticamente, mas o erro afetou demais”, completou.

Mesmo com os erros decisivos do zagueiro Fabrício, o treinador evitou críticas diretas ao atleta e reforçou a importância da resposta coletiva após falhas individuais.

“Os erros individuais não determinam a permanência de um jogador. O que precisamos avaliar é a reação da equipe após o primeiro erro, que não foi boa. Perdemos o equilíbrio e o pensamento positivo. É uma boa lição para o futuro”, afirmou.

Apesar da derrota, o planejamento da comissão técnica segue inalterado. Ancelotti pretende continuar utilizando as próximas Datas Fifa para realizar testes. Em novembro, o Brasil enfrenta Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. Já em março de 2026, nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo, os jogos contra seleções europeias devem servir como ajustes finais com o elenco praticamente definido.

“Essas duas Datas Fifa são períodos de teste, e isso não muda. Foi uma boa aula esta noite. Precisamos aprender com o que aconteceu, sobretudo no segundo tempo”, avaliou.