CONDENADO POR ESTUPRO

Após fiança, Joana Sanz posta foto de mãos dadas com o marido Daniel Alves

O primeiro registro de Daniel Alves após a saída da prisão foi publicado por Joana Sanz, sua esposa. No Instagram, os dois apareceram de mãos dadas em imagem compartilhada no perfil da modelo.

Segundo o canal "Telecinco", o encontro do casal ocorreu no último final de semana na casa do brasileiro em Barcelona, na Espanha.