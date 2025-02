SAÍDA CONFIRMADA

Após imbróglio com Vitória, Lucas Esteves é anunciado oficialmente pelo Grêmio

Leão recebe 60% do valor da multa rescisória e mantém 20% dos direitos econômicos para uma futura venda

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:52

Lucas Esteves foi anunciado oficialmente pelo Grêmio Crédito: Divulgação/Grêmio

O lateral-esquerdo Lucas Esteves, 24 anos, foi anunciado oficialmente como reforço do Grêmio para temporada de 2025. O atleta foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato definitivo por três anos - até o final de 2027. O jogador deixou o Leão após um imbróglio envolvendo sua saída para a equipe gaúcha. No final, um acordo foi feito e o Vitória recebe 60% do valor da multa rescisória e mantém 20% dos direitos econômicos para uma futura venda.>

Considerado um jogador de velocidade, foi destaque do Vitória na última temporada e soma na carreira dois títulos de Copa Libertadores da América e um da Copa do Brasil, entre outros. Paulista, Lucas Esteves começou sua carreira na base do Palmeiras, em 2014, onde ganhou destaque no time Sub-17, conquistando o título da Copa do Brasil em 2017, bem como do Sub-20, sendo bicampeão do Paulista, em 2018 e 2019, campeão Brasileiro (2018), da Copa Ipiranga (2018) e da Copa do Brasil (2019).>

Em 2020, foi promovido ao time principal do Palmeiras. Logo na sua primeira temporada como profissional, foi campeão da Florida Cup, do Paulista, da Copa Libertadores da América e da Copa do Brasil, além de ter feito parte do elenco que disputou o Mundial de Clubes.>

Em 2021, foi emprestado ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos, tendo sua primeira experiência no exterior. Em 2022, foi premiado como a revelação do ano, tendo disputado 32 partidas entre a Major League Soccer (MLS) e a Copa dos Campeões da CONCACAF.>

AGORA, LUCAS ESTEVES É GRÊMIO 🇪🇪 Um currículo multicampeão, um lateral-esquerdo cheio de vontade de vestir o manto e honrar as três cores: este é o novo #ReforçoTricolor! SEJA BEM-VINDO AO MAIOR DO SUL! pic.twitter.com/6ySKcqsIsw — Grêmio FBPA (@Gremio) February 14, 2025