LIGA DOS CAMPEÕES

Atalanta x Brugge: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo da Champions League

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (18)

Dia de decisão na Champions League! Atalanta e Club Brugge se enfrentam nesta terça-feira (18), às 17h, pelo jogo de volta dos playoffs da competição. A bola vai rolar no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo. Na partida de ida, a equipe belga foi superior e venceu por 2x1. Assim, contará com a vantagem do empate para avançar. >