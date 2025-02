É HOJE!

Multicampeão e na altitude: conheça o The Strongest, rival do Bahia na Libertadores

Esquadrão enfrenta adversário nesta terça-feira (18), na Bolívia

Gabriel Rodrigues

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 12:00

The Strongest Crédito: Divulgação/The Strongest

Depois de 36 anos, é a hora de o Bahia fazer mais uma estreia na Libertadores. O Esquadrão entra em campo na noite desta terça-feira (18), às 21h30, para enfrentar o The Strongest no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O duelo é válido pelo jogo de ida da segunda fase da competição. O rival tem como carta na manga a altitude em casa. Além disso, é o segundo maior campeão do país. Conheça mais abaixo:>

O MAIS FORTE, MAS NEM TANTO>

O The Strongest foi fundado em 1908, na capital La Paz, por jovens que viviam juntos no serviço militar boliviano. A escolha pelo nome foi em referência ao idioma inglês, e significa "o mais forte". As cores são o amarelo e preto.>

Ao longo dos seus 116 anos, o clube se tornou um dos mais tradicionais da Bolívia e do futebol sul-americano. O The Strongest é o segundo maior campeão no seu país, com 16 títulos na liga principal, o último vencido em 2023. A equipe fica atrás apenas do maior rival, o Bolívar, que tem o dobro de taças. Por sinal, o Bolívar é parceiro do Grupo City, fundo que administra o futebol do Bahia.>

HEGEMONIA NA LIBERTA>

O The Strongest acumula um período hegemônico na Libertadores. Desde 2012 a equipe disputa todas as edições da principal competição do continente Sul-Americano. Essa será a 31ª vez que o time estará na Liberta.>

Em 2024, o Tigre entrou direto na fase de grupos e liderou a chave que teve Grêmio, Estudiantes e Huachipato, do Chile. Nas oitavas de final, foi eliminado após sofrer goleada por 4x0 para Peñarol, em Montevideu. Venceu por 1x0, na volta, mas não foi suficiente para reverter o placar.>

Apesar da sequência de participações, a melhor campanha do clube na Libertadores foi a fase oitavas de final, alcançada nas edições de 1990, 1994, 1995, 2014, 2017 e 2024,>

ALTITUDE COMO TERROR>

Uma das preocupações do Bahia no confronto com o The Strongest será a altitude de La Paz. A cidade boliviana está a aproximadamente 3.650 metros do nível do mar, sendo a capital mais alta do mundo. A altitude causa maior dificuldade na oxigenação dos tecidos, o que é problemático durante os jogos.>

Nos últimos anos, muitos dos confrontos na Bolívia ficaram marcados por cenas de jogadores utilizando balões de oxigênio.>

Para se ter uma ideia de como o The Strongest usa a altitude a seu favor, desde 2017 o clube perdeu apenas quatro dos 22 jogos que disputou em casa na Libertadores. Esse ano, por exemplo, os bolivianos venceram os quatro jogos como mandante. Entre eles, 2x0 sobre o Grêmio, na fase de grupos.>

Por outro lado, a equipe leva um bom tempo sem vencer fora de casa. São 21 jogos de seca.>