SUL-AMERICANA

Atlético-MG x Cienciano: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte

Alan Pinheiro

Publicado em 29 de maio de 2025 às 17:30

Hulk pelo Atlético-MG Crédito: Divulgação/Atlético-MG

O Atlético-MG recebe o Cienciano nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida vale a liderança do Grupo G e a vaga direta para as oitavas de final da competição. Saiba onde assistir, os detalhes do confronto e as prováveis escalações.>

Onde assistir Atlético-MG x Cienciano ao vivo

O jogo será transmitido na TV fechada pela ESPN e via streaming pelo Disney+.>

Atlético-MG

O Galo entra em campo precisando vencer para garantir a classificação direta às oitavas de final. Com oito pontos, a equipe mineira ocupa a vice-liderança do grupo, um ponto atrás do Cienciano, que soma nove. Caso empate ou perca, o Atlético terá que disputar um playoff contra um time eliminado da Libertadores.>

Cienciano

O time peruano chega a Belo Horizonte com a vantagem do empate para assegurar a vaga direta nas oitavas. Sob o comando de Carlos Desio, a equipe aposta em um meio-campo combativo e no talento de Didier La Torre e Gentile no ataque. Uma vitória histórica em solo brasileiro pode garantir a melhor campanha internacional do clube em anos.>

Prováveis escalações de Atlético-MG x Cienciano

Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso, Rubens; Alan Franco, Patrick (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa, Igor Gomes; Rony, Hulk. Técnico: Cuca.>