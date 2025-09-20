VOLTAR A TRIUNFAR

Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4

Esquadrão encara o Vozão neste sábado (20), às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:00

Bahia derrotou o Ceará por 1x0 no 1º turno Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Há alguns anos, conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste já seria sinônimo de uma temporada de extremo sucesso para o Bahia. No entanto, desde a chegada do Grupo City, o clube vem subindo de patamar no futebol brasileiro, e a expectativa da torcida é bem maior do que apenas levantar esses dois troféus.

Esse sentimento se intensificou após a eliminação precoce na Copa do Brasil e as derrotas sofridas nas últimas duas rodadas do Brasileirão, que custaram ao Tricolor uma vaga no G-4. Para reagir e dar a resposta imediata ao torcedor, a equipe terá que mostrar força longe da Fonte Nova, sua fortaleza no campeonato, onde registra aproveitamento de 72,7%. Fora de casa, no entanto, o rendimento cai para 40%.

O Bahia terá agora dois compromissos seguidos como visitante. O primeiro será neste sábado (20), às 16h, diante do Ceará, na Arena Castelão, pela 24ª rodada. Em seguida, encara o Vasco na próxima quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, em jogo adiado da 16ª rodada.

Na tabela, o Tricolor ocupa a 6ª colocação, com 36 pontos, e busca reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas. O objetivo inicial é superar o Vozão, que está em 11º lugar com 27 pontos, e tentar voltar ao G-4. Para isso, além de vencer, precisa torcer por tropeços de rivais diretos: o Mirassol, 4º colocado com 39 pontos, diante do Juventude, e o Botafogo, 5º com 36, contra o Atlético-MG. Caso não conquiste os três pontos, o Bahia corre até o risco de deixar o G-6, se o São Paulo, 7º com 35, vencer o Santos.

Ciente da necessidade de reagir, o capitão Everton Ribeiro destacou o que considera essencial para a equipe somar pontos fora de casa. “Temos dois jogos difíceis fora de casa, mas temos que somar, ir com a mesma tranquilidade e posse de bola que temos dentro de casa. Em alguns jogos fora conseguimos, mas na maioria não. Temos que fazer esses jogos serem da nossa maneira. É mais difícil, mas é a maneira que sabemos jogar”, afirmou o camisa 10.

Para o duelo contra o Vasco, pelo menos, Rogério Ceni terá que lidar com uma série de desfalques. Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição física e estão fora, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem em tratamento no departamento médico. A boa notícia é o retorno de Tiago, recuperado de lesão na coxa, que volta a ser opção para o ataque após duas rodadas ausente.