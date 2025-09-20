Acesse sua conta
Vitória confia na força do Barradão para superar o Fluminense e reagir na luta contra o Z-4

Embalado pela torcida colossal, o Leão da Barra encara o Flu neste sábado (20), às 16h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:00

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com apenas seis vitórias nos últimos seis meses, sendo o terceiro pior visitante do Brasileirão e com desempenho fraco diante de rivais diretos, o Vitória não transmite confiança na luta contra o rebaixamento. Ainda assim, a torcida colossal mantém a fé na equipe por um motivo: sua própria capacidade de apoiar o time. A começar pelo duelo contra o Fluminense, neste sábado (20), às 16h, pela 24ª rodada, o Leão tem oito partidas no Barradão que podem ser decisivas para escapar da degola.

Na 17ª posição da tabela, com 22 pontos, o Vitória chegaria a 46 caso vença todos os compromissos restantes como mandante no Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com essa pontuação o risco de queda seria de apenas 0,058%.

Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025
Vitória 2x1 Fluminense - 31ª rodada Brasileirão 2024
Fluminense 0x1 Vitória - 12ª rodada Brasileirão 2024
Fluminense 0x0 Vitória - 23ª rodada Brasileirão 2018
Vitória 1x2 Fluminense - 4ª rodada Brasileirão 2018
Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Embora a ideia de campanha perfeita como mandante soe improvável, o presidente Fábio Mota acredita no “fator Barradão”. “Temos oito partidas em casa, nossa permanência está aí. Oito decisões. Aqui, o fator torcida é diferente do Brasil e do mundo. Mostramos isso contra o Atlético-MG, quando a torcida ganhou o jogo com a gente”, destacou o dirigente.

O problema é que o desempenho dentro de casa ainda não convence. O Vitória tem a 13ª melhor campanha como mandante, com quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas em 11 jogos (51,5% de aproveitamento). Além disso, não venceu duas seguidas no Barradão e chega da vitória por 1x0 sobre o Atlético-MG.

Jogo do Vitória como mandante até o fim do Brasileirão

  • 24ª rodada - Fluminense
  • 26ª rodada - Ceará 
  • 28ª rodada - Bahia
  • 30ª rodada - Corinthians 
  • 32ª rodada - Internacional
  • 33ª rodada - Botafogo 
  • 36ª rodada - Mirassol 
  • 38ª rodada - São Paulo

O adversário, no entanto, pode ajudar a quebrar essa escrita. O Fluminense não vence há três rodadas, ocupa a 10ª posição com 28 pontos e deve entrar em campo com time alternativo. Isso porque o técnico Renato Gaúcho tem priorizado as competições de mata-mata, e o Flu encara o Lanús na terça-feira (23), no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana, após perder a ida por 1x0.

No lado rubro-negro, a notícia positiva é o retorno de Claudinho, recuperado de lesão e novamente opção para disputar vaga com Raúl Cáceres. Matheuzinho também deve voltar ao time titular após duas partidas começando no banco. Por outro lado, Baralhas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Chagas tem como alternativas Dudu, Ronald, Pepê, Willian Oliveira e Ryller.

Com cinco sessões de treino durante a semana, o elenco finalizou a preparação na manhã desta sexta-feira (19), no CT Manoel Pontes Tanajura. O duelo contra o Flu abre a sequência decisiva que pode definir o futuro do Vitória: a primeira de oito finais rumo à permanência na Série A.

