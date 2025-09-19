Ceará x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:00
Separados por nove pontos na tabela do Brasileirão Série A 2025, Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20/09), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 24ª rodada da competição. Veja onde assistir ao vivo, horário do jogo e as prováveis escalações.
A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Premiere (pay-per-view).
Últimos confrontos entre Bahia x Ceará
O Vozão ocupa a 11ª posição, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O técnico Léo Condé não terá Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho, suspensos. Além disso, Marcos Victor e Matheus Bahia, emprestados pelo Bahia, não podem atuar por questões contratuais. Mugni, em recuperação de incômodo muscular, será reavaliado.
O Esquadrão é o 6º colocado, com 36 pontos, e tenta se firmar no G6. Rogério Ceni não contará com João Paulo, David Duarte e Erick Pulga, lesionados, além de Ruan Pablo, Kanu, Caio Alexandre e Erick, que estão em fase de transição física. Recuperado de lesão na coxa, Tiago Reforça o time.
Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Willian Machado, Marllon e Nicolas; Diego, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kayky (Cauly, Michel Araújo), Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.