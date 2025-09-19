BRASILEIRÃO

Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Válida pela 24ª rodada, a partida será disputada neste sábado (20), no Barradão, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 18:00

Vitória e Fluminense empataram em 1x1 no 1º turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (20/09), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo

O duelo entre Vitória e Fluminense terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão da Barra vem de derrota para o Fortaleza, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos e ocupa a zona de rebaixamento com 22 pontos. Para o confronto, Rodrigo Chagas não poderá contar com Gabriel Baralhas, suspenso, além dos lesionados Jamerson e Rúben Ismael. Por outro lado, recuperado de problema físico, Claudinho reforça a equipe.

Últimos confrontos entre Vitória x Fluminense 1 de 5

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras não vence há três rodadas e aparece em 10º lugar, com 28 pontos. O time de Renato Gaúcho pode atuar com equipe mista, já que decide vaga na semifinal da Sul-Americana na próxima terça-feira (23). Para este duelo, o treinador não terá Ganso, lesionado, e ainda pode poupar peças importantes. A tendência, porém, é que Samuel Xavier retorne após se recuperar de lesão.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Dudu e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas

Fluminense: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio e Bernal; Santiago Moreno, Lucho Acosta e Soteldo; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x Fluminense

Campeonato: Brasileirão Série A 2025

Rodada: 24ª

Data: Sábado, 20 de setembro de 2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador - BA

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem