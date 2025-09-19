Acesse sua conta
Bahia enfrenta o Red Bull Bragantino nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina

A disputa será em jogo único, com mando de campo da equipe paulista, e tem como data base a próxima quarta-feira (24).

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 16:36

Bahia 2x1 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

As Mulheres de Aço já sabem quem será o próximo adversário na Copa do Brasil Feminina. Em sorteio realizado nesta sexta-feira (19), na sede da CBF, ficou definido que o Bahia enfrentará o Red Bull Bragantino nas quartas de final. A disputa será em jogo único, com mando de campo da equipe paulista, e tem como data base a próxima quarta-feira (24).

O Tricolor chega embalado após duas classificações seguidas pelo placar mínimo: venceu o Grêmio por 1 a 0 na terceira fase e, nas oitavas, superou o Atlético-MG também por 1 a 0. Agora, o time comandado por Felipe Freitas busca mais um triunfo para seguir fazendo história na competição nacional.

Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil feminina

Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 7
Bahia 1x0 Atlético-MG - Oitavas de final da Copa do Brasil por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Antes de focar no duelo eliminatório, o Bahia concentra suas atenções no Campeonato Baiano Feminino, onde lidera o Grupo B com 100% de aproveitamento: são quatro vitórias em quatro jogos, 22 gols marcados e nenhum sofrido. Neste sábado (20), às 15h, o Tricolor encara o Botafogo-BA no CT Evaristo de Macedo.

Além de Bahia e Red Bull Bragantino, outras grandes equipes seguem na disputa da Copa do Brasil Feminina. Os confrontos das quartas de final são:

  • Palmeiras x Sport
  • RB Bragantino x Bahia
  • Internacional x Ferroviária
  • São Paulo x Corinthians

