O Bahia foi o terceiro clube que mais gastou em contratações na janela do segundo semestre. O tricolor encerrou o período de transferências com cinco reforços.



Ao todo, o clube baiano desembolsou R$ 26,26 milhões em compras de direitos econômicos. O tricolor fica atrás apenas do Flamengo, que gastou R$ 91 milhões, e do Athletico-PR, com R$ 28,8 milhões. Oficialmente o Bahia não confirma as cifras.



Clubes que mais gastaram na janela de transferências do segundo semestre: