PREPARAÇÃO

Bahia tem dia de treino tático e vídeo de olho em duelo pelas quartas da Copa do Brasil

Tricolor encara o Flamengo no dia 12 de setembro, no Maracanã

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 13:47

Elenco do Bahia em treino no CT Evaristo de Macedo Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia realizou mais um treino de olho no confronto com o Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um treino na academia seguido por um vídeo apresentado pela equipe de análise e desempenho com ajustes na equipe.

No campo, Rogério Ceni comandou um treino tático. Alguns atletas aproveitaram também para aprimorar as cobranças de falta. O atacante Biel, com lesão nas costas, fez tratamento. Já o volante Acevedo realizou uma atividade de transição física com o fisioterapeuta Thiago Teixeira.

O Bahia voltará aos treinos neste sábado (7), na Cidade Tricolor. O jogo contra o Flamengo será no dia 12 de setembro, às 21h45, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.