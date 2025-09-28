Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12:00
Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28/09), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Esquadrão de Aço busca se recuperar após três derrotas nos últimos quatro jogos, enquanto o Verdão chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores e segue firme na briga pelo título. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Bahia e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).
Últimos confrontos entre Bahia x Palmeiras
O time de Rogério Ceni ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, mas vive fase instável no Brasileirão. Para este confronto, o técnico não contará com Jean Lucas, suspenso após expulsão contra o Vasco. Além dele, David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo seguem fora por lesão. Em contrapartida, Ademir volta a ficar à disposição de Rogério Ceni.
O Verdão é o 3º colocado, com 49 pontos, e chega confiante após eliminar o River Plate na Libertadores. Abel Ferreira pode ter desfalques importantes: Gustavo Gómez é dúvida após pancada no rosto, enquanto Khellven trata um trauma no pé. Paulinho e Vitor Figueiredo também seguem no departamento médico. O treinador pode promover mudanças no XI inicial.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor, Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira