Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 24ª rodada da Série A, a partida será disputada neste domingo (28), às 16h, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 12:00

Bahia venceu o Palmeiras por 1x0 no 1º turno
Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28/09), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O Esquadrão de Aço busca se recuperar após três derrotas nos últimos quatro jogos, enquanto o Verdão chega embalado pela classificação à semifinal da Libertadores e segue firme na briga pelo título. Confira onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x Palmeiras ao vivo

A partida entre Bahia e Palmeiras terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).

Últimos confrontos entre Bahia x Palmeiras

Palmeiras 0x1 Bahia - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x2 Palmeiras - 34ª rodada Brasileirão 2024 por Letícia Martins/EC Bahia
Palmeiras 2x0 Bahia - 15ª rodada Brasileirão 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Palmeiras 1x0 Bahia - 30ª rodada Brasileirão 2023 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x0 Palmeiras - 11ª rodada Brasileirão 2023 por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 5
Palmeiras 0x1 Bahia - 6ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia

O time de Rogério Ceni ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, mas vive fase instável no Brasileirão. Para este confronto, o técnico não contará com Jean Lucas, suspenso após expulsão contra o Vasco. Além dele, David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo seguem fora por lesão. Em contrapartida,  Ademir volta a ficar à disposição de Rogério Ceni.

Palmeiras

O Verdão é o 3º colocado, com 49 pontos, e chega confiante após eliminar o River Plate na Libertadores. Abel Ferreira pode ter desfalques importantes: Gustavo Gómez é dúvida após pancada no rosto, enquanto Khellven trata um trauma no pé. Paulinho e Vitor Figueiredo também seguem no departamento médico. O treinador pode promover mudanças no XI inicial.

Prováveis escalações de Bahia x Palmeiras

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor, Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Ficha do Jogo

  • Jogo: Bahia x Palmeiras
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 25ª
  • Data: Domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA
  • Onde assistir: Globo, Premiere e ge TV (YouTube)

Arbitragem

  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG) 
  • Assistente 2: Michael Stanislau (RS)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

