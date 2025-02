AGRESSÃO

Bandeirinha agredido sai sangrando de campo e jogo é suspenso; veja imagens

O auxiliar Diego Martín foi atingido no rosto por um objeto lançado pela torcida do Godoy Cruz no Campeonato Argentino

Marina Branco

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 16:27

Árbitro ferido em campo Crédito: Reprodução

O jogo entre Godoy Cruz e Talleres no Campeonato Argentino foi suspenso por um motivo inusitado: agressão a um bandeirinha. O auxiliar Diego Martín foi atingido no rosto por um objeto lançado pela torcida, e saiu sangrando do estádio.>

Quando estava voltando para o campo após o intervalo, o auxiliar de arbitragem foi atingido, e o árbitro principal, Yael Falcón Pérez, suspendeu o jogo. Diego foi encaminhado para um hospital logo após o ocorrido. >

Para o árbitro, a suspensão era necessária para proteger a equipe de arbitragem: "Eu suspendi o jogo porque não foi uma lesão, foi uma agressão. Não há possibilidade de continuar. Não vamos deixar nenhum de nós se machucar em um evento esportivo. Estamos em 2025, isso não pode acontecer".>

O jogo estava acontecendo no estádio Victor Antonio Legrotaglie, com torcida única do Godoy Cruz. Foram cerca de dez minutos de debate antes da definição da suspensão da partida, contrariada pelo presidente do clube presente.>

"São coisas que saem do nosso controle. Um descontrolado atirou um mastro de uma bandeira e acertou o assistente. Não tem nada a ver com o futebol ou com 99,9% dos que estavam no estádio. Não vejo um enfrentamento da torcida, mas um caso isolado", contestou o presidente do Godoy Cruz, Alejandro Chapini, em entrevista à ESPN Argentina.>