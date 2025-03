VEJA AS MARCAS

Bem pago: Saiba quanto Neymar ganha com patrocínios

O camisa 10 da Seleção Brasileira tem mais de 20 marcas associadas à sua imagem

Empresas globais enxergam no jogador um grande ativo de marketing, apostando em sua popularidade dentro e fora do esporte. Em 2024, o craque faturou US$ 30 milhões (cerca de R$ 175 milhões) apenas com contratos comerciais, segundo a Forbes. Entre as principais marcas que patrocinam Neymar, estão Puma, Red Bull, Mercado Livre, Viva Sorte, Blaze e outras.>