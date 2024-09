LAVAGEM DE DINHEIRO

Bet envolvida em operação que prendeu Deolane patrocina o Bahia

Esportes da Sorte também tem acordo com Corinthians, Athletico-PR, Grêmio e Palmeiras, da Série A

Da Redação

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 15:53

Esportes da Sorte é um dos patrocinadores do Bahia Crédito: Felipe Santana/Divulgação

A operação policial que terminou com a prisão da influenciadora e empresária Deolane Bezerra, no Recife, nesta quarta-feira (4), também envolve plataformas de aposta on-line, mais conhecidas como bets, que patrocinam clubes de futebol do país, inclusive o Bahia. Batizada de Integration, a operação da Polícia Civil de Pernambuco cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados.

A Esportes da Sorte é a principal empresa investigada. A bet é patrocinadora do Bahia e também do Corinthians, Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras na Série A; Ceará, na Série B; Náutico na Série C; e Santa Cruz, que não tem divisão. De todos os clubes, a empresa só não estampa a parte frontal da camisa como patrocinadora máster do Grêmio.

A Vai de Bet também foi alvo da operação, somente na Paraíba. A empresa é patrocinadora do cantor Gusttavo Lima. Recentemente, o jogador comprou a SAF do Paranavaí, que está na segunda divisão do campeonato paranaense.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em um apartamento no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. Joias e dinheiro foram apreendidas no local, diz o G1.

'Compromisso com a verdade'

Por meio de nota, a Esportes da Sorte informou que "ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais".

"A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia", diz a nota.