CAMPEONATO ITALAINO

Bologna x Genoa: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 38ª rodada do Campeonato Italiano, a partida será disputada no Estádio Renato Dall'Ara, às 13h.

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de maio de 2025 às 09:00

Bologna Crédito: Reprodução/ X Bologna FC 1909

Bologna e Genoa se enfrentam neste sábado (25), às 13h (de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha, pela 38ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25. As equipes chegam pressionadas após derrotas recentes e buscam se recuperar na reta final da Serie A. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Bologna x Genoa ao vivo

A partida entre Bologna e Genoa terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). >

Bologna

Com 62 pontos, o Bologna ocupa a 8ª colocação na tabela. No último jogo, a equipe comandada por Vincenzo Italiano foi derrotada pela Fiorentina por 3 a 2. Para este confronto, o time não contará com Jens Odgaard (fadiga muscular) e Estanis Pedrola (lesão nos isquiotibiais). >

Genoa

O Genoa aparece na 13ª posição, com 40 pontos. A equipe dirigida por Patrick Vieira também vem de derrota, por 3 a 2 contra a Atalanta, e tem quatro desfalques importantes: Ruslan Malinovskyi (cirurgia no pé), Honest Ahanor (lesão desconhecida), Fabio Miretti (lesão no ombro) e Mario Balotelli (mão quebrada). >

Prováveis escalações de Bologna x Genoa

Bologna: Lukasz Skorupski; Davide Calabria, Nicolò Casale, Jhon Lucumí, Juan Miranda; Lewis Ferguson, Remo Freuler; Dan N’Doye, Giovanni Fabbian, Nicolò Cambiaghi; Santiago Castro. >

Técnico: Vincenzo Italiano>

Genoa: Nicola Leali; Brooke Norton-Cuffy, Stefano Sabelli, Mattia Bani, Johan Vásquez, Aaron Martín; Milan Badelj, Morten Frendrup, Patrizio Masini; Vitinha, Andrea Pinamonti.>

Técnico: Patrick Vieira>

Ficha do Jogo

Jogo: Bologna x Genoa >

Campeonato: Campeonato Italiano (Serie A) 2024/25>

Rodada: 38ª>

Data: Sábado, 25 de maio de 2025>

Horário: 13h (de Brasília)>

Local: Estádio Renato Dall’Ara, Bolonha – ITA>