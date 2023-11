Cantor Falcão reforça Léo Santana e Oh Polêmico na comemoração do título do Vitória

O cantor Falcão, da banda Guig Ghetto, foi anunciado pelo Vitória como a mais nova atração na festa do título. Os torcedores também vão poder comemorar o título do rubro-negro com o cantor Léo Santana e com a banda Oh Polêmico, a partir das 16h, no Farol da Barra. A presença do cantor foi confirmada no Instagram do clube.