Oh Polêmico se junta a Léo Santana em trio para comemorar título do Vitória

Além do GG, o cantor Léo Santana, os torcedores do Vitória também vão poder comemorar o título do rubro-negro no domingo (19) com a banda Oh Polêmico, a partir das 16h, no Farol da Barra.



O perfil do Vitória publicou no Instagram a presença do dono do hit "Pitbull enraivado", que embalou durante toda a série B o time e os torcedores.