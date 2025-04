ADAPTAÇÃO

Carpini explica ausência de Felipe Cardoso nos jogos: 'Sentiu a chegada ao Vitória'

Atacante só entrou em campo em uma partida na temporada, contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste

Alan Pinheiro

Publicado em 20 de abril de 2025 às 23:00

Felipe Cardoso só entrou em campo pelo Vitória em uma partida Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Felipe Cardoso chegou ao Vitória após se destacar com a camisa do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano, mas só entrou em campo em uma partida na temporada. A ocasião ocorreu contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste. Além da baixa minutagem, o jogador também não está sendo relacionado para os jogos. Segundo o técnico Thiago Carpini, Felipe ainda está se adaptando ao novo clube.>

O treinador reforçou que o atacante só jogará quando estiver pronto e mostrar merecimento, mesmo sendo uma indicação da comissão técnica. Além disso, Carpini comentou a comparação com a baixa minutagem dada ao meia Pablo Baianinho, emprestado pelo Vitória ao Guarani nesta temporada.>

"Se ele vai ser igual ao Pablo, eu não sei. O treino escala e o jogo sustenta. No dia a dia ele tem evoluído. É um atleta que foi um pedido nosso. Eu não gosto de usar a palavra aposta, mas é um jovem que vem evoluindo nos comportamentos, vem entendendo o que é o Vitória. Talvez no início ele sentiu um pouco a chegada ao Vitória e hoje é um atleta que vem numa evolução, mas no meu critério está no final da fila", deu o recado.>

Quando chegar a oportunidade, ele vai ter. Se vai ser igual ao Pablo, não sei. Eu preciso que ele entregue e evolua mais para que ele possa começar a ter as oportunidades. Nós trouxemos pelo que ele fez, mas não temos a obrigação de colocá-lo. É merecimento. Thiago Carpini Treinador do Vitória