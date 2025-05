SÉRIE A

Ceará x Vitória: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (3), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 14:30

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Ceará recebe o Vitória neste sábado (3), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).>

Onde assistir Ceará x Vitória ao vivo

A partida entre Ceará e Vitória terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view)>

Ceará

O Ceará vem de derrota sofrida para o Palmeiras em casa, no meio da semana, por 1x0, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o Vovô inicia a rodada como o 9º colocado, com 8 pontos. Um destaque para a partida estará na beira do campo: o técnico Léo Condé, marcando o reencontro do treinador com o Vitória.>

Vitória

O elenco do Vitória teve a primeira semana livre de compromissos da temporada, dedicando o tempo aos treinamentos. Também chega para o confronto mais descansado que o adversário, que teve jogo pela Copa do Brasil no meio da semana. No Brasileirão, o rubro-negro ainda tenta engrenar, e começa a 7ª rodada na 16ª colocação, com seis pontos.>

Prováveis escalações de Ceará x Vitória

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu (Neris) e Jamerson (Hugo); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Erick (Léo Pereira), Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.>

Ficha do Jogo

Jogo: Ceará x Vitória >

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2025 - 7ª rodada>

Data: Sábado, 3 de maio de 2025>

Horário: 18h30 (horário de Brasília)>

Local: estádio Presidente Vargas, Fortaleza - CE>