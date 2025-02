GANHOU MORAL

Ceni se derrete por Lucho Rodríguez após jogo na altitude: ‘Diferente de tudo que eu já vi’

Atacante uruguaio é o artilheiro do Bahia em 2025

Gabriel Rodrigues

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 16:50

Lucho comemora um dos cinco gols que marcou pelo Bahia na atual temporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Destaque do Bahia desde a reta final do Brasileirão do ano passado, o atacante Luciano Rodríguez vem enchendo os olhos do técnico Rogério Ceni. Após o empate por 1x1 com o The Strongest, pela estreia do Esquadrão na Copa Libertadores, o treinador elogiou a evolução do uruguaio, que na atual temporada já marcou cinco gols em cinco partidas. >

“Lucho vem crescendo a cada dia. É um menino nota dez como pessoa. Não é tão comunicativo, mas é um cara que luta e se dedica por todos. Parabéns ao nosso diretor de futebol [Carlos Santoro], que trouxe o jogador e acreditou no jogador. Ele vem se desenvolvendo a cada dia, ganhando mais confiança, o torcedor vem gostando mais, a gente vem admirando cada vez mais. Está crescendo tecnicamente. É o lado invertido do Willian [José]”, disse o treinador, antes de completar: >

"[Lucho] Precisa cada vez mais crescer tecnicamente, porque fisicamente é um nove diferente de tudo que eu já vi. Uma grata surpresa. Do dia que ele chegou para hoje a evolução dele é fantástica. Um jogador que se escala por si só pela vontade e desejo que tem".>

Lucho foi um dos destaques do Bahia no empate na Bolívia. O atacante atuou durante toda a partida na altitude e na reta final mostrou boa capacidade física e por muito pouco não marcou um golaço. >

Luciano Rodríguez é o artilheiro do Bahia em 2025. Foram três gols marcados no Campeonato Baiano e outros dois na Copa do Nordeste. Desde que chegou ao Esquadrão, o uruguaio tem correspondido ao investimento de cerca de R$ 65 milhões feito pelo Bahia. Ele balançou as redes 12 vezes e deu duas assistências em 27 partidas. Uma média de 0,44 gols por jogo. >

Com a saída de Everaldo, que foi vendido ao Fluminense, o principal concorrente de Lucho na disputa por uma vaga entre os titulares é Willian José, que marcou o gol do Esquadrão contra o The Strongest. O centroavante também mostrou faro de gol e já marcou três vezes em cinco jogos. Mas, segundo Ceni, Willian ainda precisa melhorar no aspecto físico. >