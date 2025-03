BA-VI

Chacota e muita galhofa para celebrar: tricolores zoam rubro-negros após conquista do Baianão

O Bahia levou mais um título do Baianão e, na festa, não faltaram piadas com o maior rival

Gilberto Barbosa

Publicado em 25 de março de 2025 às 05:30

Bahia postou arte com galinha na taça do Baianão e penas ao redor Crédito: EC Bahia/Divulgação

Com o empate em 1x1 contra o Vitória, no último domingo (23), o Bahia se sagrou o campeão baiano de 2025. Além da festa, a comemoração do 51º título estadual do clube contou com muita zoação por parte dos tricolores. Torcedores, jogadores e o próprio clube não perderam tempo e provocaram os rivais nas redes sociais. >

Um dos principais ‘alvos’ das piadas foi a fumaça nas cores do Bahia acionada no sistema do Barradão antes da partida. Vídeos com torcedores do Vitória revoltados com a gafe circularam pelas redes sociais.>

O Bahia agradeceu a ‘homenagem’ feita pelos rivais. “Uma coisa tem que ser reconhecida. Na Bahia, todo mundo tem um pouco de Baêa”, comentou um torcedor no X. >

“Achei massa a homenagem, respeito ao maior: Esporte Clube Bahia. Valeu liaum”, provocou uma torcedora no Instagram. >

Uma coisa tem que ser reconhecida. Na Bahia, todo mundo tem um pouco de Baêa https://t.co/45WE3bTt2Y — Raphael Carneiro (@RaphaBCarneiro) March 24, 2025

O Esquadrão não perdeu tempo em provocar o rival após a conquista. Teve publicação de arte com galinha refletida na taça do Campeonato Baiano, um ‘modesto’ agradecimento ao sócio-torcedor, além da lembrança da disparidade do número de títulos do Bahia para o rival: “VOCÊ SABIA? Se o Bahia parar de jogar o estadual e voltar daqui a 20 anos ele ainda será o maior campeão do estado”, publicou o clube no X. >

“Do nada, acabamos de reparar uma coisa: a distância em títulos do Bahia para o Vitória agora é maior do que do Vitória para o Ypiranga”, provocou.>

Do nada, acabamos de reparar uma coisa: a distância em títulos do Bahia para o Vitória agora é maior do que do Vitória para o Ypiranga ?? #BBMP pic.twitter.com/aq4ZrQPr1X — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 24, 2025

O elenco tricolor também entrou na brincadeira. Ainda com a bola rolando, o atacante Kayky imitou uma galinha após marcar o gol do empate em 1x1. Alguns jogadores foram a campo com máscaras cirúrgicas no rosto após o fim da partida. >

Vídeos publicados pelo Esquadrão mostram jogadores como Erick Pulga, Ademir e Rezende jogando milho no gramado. Durante a volta olímpica com a taça do estadual, eles aproveitaram para cantar uma música do desenho infantil Galinha Pintadinha. >

O técnico Thiago Carpini também foi alvo das zoeiras. Durante a última semana, o treinador havia comentado que o Bahia deixou o Vitória ter a esperança do título e que queria a partida no Barradão. A declaração foi lembrada após o título, tanto por torcedores, que compartilharam a expressão abatida de Carpini durante a entrega das medalhas, quanto pelos jogadores do Bahia. >

"Eu acho que os caras falaram muita besteira, não só ano passado, como esse ano. O treinador deles falou que a gente não matou o jogo, não fez o terceiro gol lá, que aqui no Barradão, a gente ia ver... a gente deixou um pouquinho para jogar aqui para dar esse pouquinho de esperança para eles, para eles pensarem que iam ser campeões, mas não deu bom. Felizmente não deu bom, vamos ver se eles tentam no ano que vem, se tentam ser campeões", disse o volante Jean Lucas. >

A confusão do comandante rubro-negro com o zagueiro Santiago Mingo durante o clássico também foi lembrada. Um repórter perguntou ao defensor se Carpini havia pedido a camisa do defensor, causando risos nos presentes.>

Os atletas também fizeram ‘lives’ no Instagram mostrando a celebração do título. No estádio, no ônibus e na festa da conquista, eles cantaram diversas músicas provocando o rival. >

Entre as mais cantadas estavam “Mamão com Açúcar” e paródias de “Se Me Chamar Eu Vou” e “Dança da Motinha”.O empate em 1x1 no Barradão garantiu o título baiano ao Bahia. >

Gilberto na festa do título:



“Se me chamar, eu vou! Eu vou pro Barradão, comer c* do leão, com muita emoção…”



“Dança da mudinha! Lá no Barradão, o leão virou galinha…”



O homem sabe provocar!



? (VIA Liber Vega/Instagram) pic.twitter.com/Y8AnhdcaA5 — ??? ?? ????̂? ?? (@VoudeBahea) March 24, 2025

O tricolor defendia a vantagem conquistada após vencer o rival por 2x0 na Fonte Nova. Com o título, o clube se isola ainda mais como time que mais vezes venceu a competição, com 51 taças.>