Coletivo marca reapresentação do Vitória antes do jogo contra o Sport

Time de colete venceu por 3x1, com gols de Matheuzinho, Fabri e Zé Marcos, enquanto Carlinhos

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 18:57

Saverio e Lucas Brana na reapresentação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de um dia de descanso após arrancar um empate contra o Palmeiras, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta sexta-feira (21), no CT Manoel Pontes Tanajura. O Leão da Barra iniciou a preparação para enfrentar o Sport neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob comando do preparador físico Juninho Nogueira, os jogadores começaram os trabalhos com um aquecimento com bola e, em seguida, disputaram um coletivo 10x10 observado de perto pelo técnico Jair Ventura e sua comissão. A equipe que vestiu colete venceu por 3x1, com gols de Matheuzinho, Fabri e Zé Marcos, enquanto Carlinhos descontou para o outro lado.

Para o duelo contra o Sport, Jair Ventura precisa montar o time já sabendo que não contará com Willian Oliveira, que está suspenso. Outro possível desfalque importante é o goleiro Thiago Couto, que pertence ao clube pernambucano e pode ficar fora caso o Vitória não arque com a multa para liberá-lo ou não chegue a um acordo com o Leão da Ilha.