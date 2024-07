SÉRIE A

Com novos reforços relacionados, Vitória enfrenta o Palmeiras para barrar sequência de derrotas

Times se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (27), a partir das 19h

Alan Pinheiro

Publicado em 27 de julho de 2024 às 05:00

Hueglo Neris é um dos novos reforços do Vitória para a disputa da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Com o fim do primeiro turno, a missão do Vitória de se recuperar no Campeonato Brasileiro e sair da zona de rebaixamento vai passar por aproveitamento melhor nas últimas 19 partidas. Para isso, o primeiro desafio será neste sábado (27), diante do Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h.

Para o jogo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, o técnico Thiago Carpini pode contar com novos reforços contratados na segunda janela de transferências. Os zagueiros Edu e Neris, além do volante Filipe Machado, foram relacionados pelo treinador para a partida. Os nomes dos três já saíram no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portanto, já podem estrear contra o Palmeiras. A tendência, inclusive, é de que um dos zagueiros comece entre os titulares na partida.

O Vitória também terá à disposição o atacante Janderson, que cumpriu suspensão diante do Flamengo, na quarta-feira (24). O volante Luan Santos segue na transição após se recuperar da lesão muscular e não vai para o jogo. Além de Luan, o rubro-negro não vai poder contar com Bruno Uvini, Carlos Eduardo, Caio Vinícius, Jean Mota. Enquanto o novo contratado revelou em sua apresentação de que precisaria de mais uma semana para ajudar o clube, o restante fica de fora por problemas físicos.