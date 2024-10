OLHO NO CRUZEIRO

Com pausa no Brasileirão, Bahia tem dia de treino coletivo contra a equipe sub-20

De olho na partida contra o Cruzeiro, marcada para o dia 18 de outubro, no Mineirão, o elenco do Bahia voltou aos treinos e disputou um coletivo contra a equipe sub-20, na manhã desta quarta-feira (9), no CT Evaristo de Macedo.

Sob o comando de Rogério Ceni, o time principal do Bahia contou com as presenças do atacante Biel e do volante Acevedo, que estão recuperados de lesões.