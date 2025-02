PARA SEGUIR NO TOPO

Com time mesclado, Bahia viaja para enfrentar Juazeirense pela Copa do Nordeste

Confronto contra o Cancão de Fogo ocorre às 19h desta quarta-feira (5)

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 05:00

Bahia viaja para enfrentar a Juazeirense, pela Copa do Nordeste Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

Após empate sem gols no clássico Ba-Vi, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira (5) para encarar a Juazeirense, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Além do pouco tempo de preparação, o Esquadrão vai precisar se atentar ao estádio Adauto Moraes, alvo de críticas pelas condições do gramado. O confronto começa às 19h.>

O atacante Tiago, que deve ganhar minutos na equipe comandada por Rogério Ceni, comentou sobre a preparação para disputar a partida no campo do Adauto. “O pessoal da parte física pede muita atenção, porque é um gramado diferente. Às vezes não é nem gramado, temos que tomar cuidado para não pisar errado ou então uma dividida. Eles preparam a gente para poder saber qual bola podemos nos arriscar”, disse o jogador.>

Com o pouco tempo de preparação antes do compromisso pelo Nordestão, a tendência é de que Ceni repita a estratégia usada contra o Jequié e mescle jogadores do elenco profissional do Bahia com reforços vindos das categorias de base. Além de Tiago, Kauã Davi e Fredi podem começar entre os titulares. Acevedo, Rezende, Erick e Nestor foram citados pelo treinador como possíveis peças para serem utilizadas durante o confronto.>

"Muitos deles [garotos da base] estarão também em Juazeiro. Minimamente mesclado, com 10 meninos da base. Acho que eles têm que ganhar confiança, mostrar para o treinador, criar dúvida. Acho que, em dois ou três anos, você não vai ver o Bahia trazer jogador de 34, 35 anos. E sim trazer um menino da base. É um processo gradativo", disse Rogério Ceni em coletiva.>

Em todas as competições, foram disputados 19 jogos entre as duas equipes, com 13 triunfos do Bahia, quatro empates e dois triunfos para a Juazeirense. Com a equipe do interior baiano sendo mandante, o retrospecto ainda é favorável para o Esquadrão, que venceu cinco de 10 jogos, enquanto empatou quatro e perdeu somente uma partida. O Bahia saiu com os três pontos nas duas oportunidades válidas pela Copa do Nordeste. >