CLÁSSICO DAS CORES

Com titulares em campo, Bahia e Galícia se enfrentam pelo Campeonato Baiano

Confronto entre Esquadrão e Granadeiro acontece neste sábado (17), a partir das 16h, na Arena Fonte Nova

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 05:00

Bahia recebe o Galícia neste sábado (17) Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem tempo para descansar, o Bahia volta a campo neste sábado (17) para enfrentar o Galícia, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. O confronto, conhecido historicamente como o ‘Clássico das Cores’, carrega uma expectativa especial para a torcida tricolor, pois a partida pode marcar a estreia oficial do time titular do Esquadrão na temporada de 2025. O duelo começa às 16h, na Arena Fonte Nova.

Com seis pontos conquistados em duas partidas, o Bahia é o atual líder do Campeonato Baiano, já que supera o Barcelona de Ilhéus no saldo de gols. Já o Galícia, que recém foi promovido para a primeira divisão do estadual, ocupa a quarta posição do torneio, com três pontos somados.

Veja como foi o treino do Bahia 1 de 5

Após vencer o Bahia de Feira na última quarta-feira (14), o técnico Rogério Ceni antecipou o planejamento para o duelo deste sábado. O objetivo é dar ritmo aos principais atletas, mesclando forças com os jovens da base para garantir a liderança na fase classificatória. “Vamos trabalhar sempre em busca de vencer, sermos o primeiro colocado na fase classificatória mesclando jogadores do profissional e da base. Nesse sábado vamos ter muitos retornos da equipe principal, junto com esses jogadores daqui. Temos que dar ritmo”, afirmou Ceni em entrevista coletiva.

Um dos Pivetes de Aço que está mostrando serviço é o atacante Kauê Furquim, que celebrou a oportunidade de trabalhar com o elenco principal. “Aprendi bastante com ele [Ceni]. Questões como terminar a jogada e voltar para ajudar a equipe. É uma sensação única estar treinando ao lado de alguns dos melhores treinadores do Brasil e também de jogadores dos quais sou muito fã”, disse o jovem atleta.

Datas e horários dos jogos do Bahia nas 8 primeiras rodadas do Brasileirão 1 de 8

Além do retorno dos titulares, a torcida vive a expectativa pela estreia do lateral-direito argentino Román Gómez. Contratado para esta temporada junto ao Estudiantes, da Argentina, o reforço treina normalmente na Cidade Tricolor e foi muito elogiado pelo treinador por sua capacidade atlética. “Nós temos o Román chegando. Vocês vão ficar impressionados com a força física desse garoto. É impressionante ele fisicamente no campo”, elogiou Ceni.

Nas duas primeiras rodadas, contra Jequié e Bahia de Feira, Ceni utilizou alguns atletas do elenco profissional, como o goleiro João Paulo, o volante Rezende e o zagueiro Marcos Victor. Outros nomes como Iago Borduchi, Kanu, Michel Araujo, Rodrigo Nestor e Erick ganharam minutos, mas nenhum titular absoluto de 2025 iniciou as partidas.

Os atacantes Kike Olivera e Mateo Sanabria estão em transição física e são desfalques, assim como o volante Sidney, em tratamento no departamento médico. Caio Alexandre e Cauly também estão fora de ação, já que cumprem suspensão de quatro jogos devido à confusão na final do estadual da última temporada contra o Vitória.

O ‘Clássico das Cores’, como é chamado o confronto entre as duas equipes, já é disputado desde 1934. Ao longo da história, foram 263 partidas disputadas entre Bahia e Galícia, com amplo domínio do Esquadrão de Aço, que venceu 138 vezes, empatou 70 e foi derrotado 55 vezes.