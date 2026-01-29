CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Lucas Paquetá que une luxo, clima de praia e áreas de convivência

Residência em condomínio de luxo na Barra da Tijuca tem escada em espiral e integração com a piscina

Wendel de Novais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 12:15

Mansão de Lucas Paquetá une luxo. clima de praia e áreas de convivência Crédito: Studio Lucio Nocito/Instagram

De volta ao Flamengo após quase oito anos fora do país, Lucas Paquetá vai retomar a rotina no Rio de Janeiro em um endereço à altura do novo momento da carreira. O meia vai morar temporariamente na mansão que construiu em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, planejada originalmente para os pais, mas que agora também vai servir de base para o jogador nesse retorno ao futebol brasileiro.

A residência segue uma proposta que mistura sofisticação e leveza, com paleta de cores suaves e materiais que remetem a uma casa de praia. Tons de branco, bege, marrom e terrosos predominam nos ambientes, criando uma sensação de conforto e continuidade entre os espaços internos e externos.

“Na residência da mãe do jogador de futebol Lucas Paquetá, localizada em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, escolhemos uma paleta de cores suaves, com a impressionante escada em espiral como ponto focal. Totalmente revestida com marcenaria, essa escada é o grande destaque do espaço”, escreve Lucio Nocito, arquiteto responsável pelo imóvel, em publicação nas redes sociais.

A sala principal privilegia a amplitude e a circulação de luz, com janelas generosas e poucos elementos que bloqueiem a visão. O resultado é um espaço arejado, pensado para convivência, mas sem renunciar ao requinte nos acabamentos e no mobiliário sob medida.

Na área de lazer, a proposta é ainda mais descontraída. A mansão conta com mesa de totó estilizada e uma área gourmet integrada à piscina, equipada com duas torneiras de chope instaladas sobre a bancada, em frente à TV de tela plana. O espaço foi claramente pensado para encontros com amigos e família, reforçando o perfil social da casa.

Os móveis externos seguem a mesma linha estética dos ambientes internos, com materiais resistentes e tons neutros, mantendo a identidade visual da residência também nas áreas abertas. A integração entre piscina, área gourmet e espaços de descanso cria um clima de resort particular, ideal para momentos de lazer após a rotina de treinos e jogos.

Embora a casa tenha sido construída como presente para os pais, Paquetá e a esposa, Duda Fournier, ainda não conseguiram iniciar a construção da própria residência definitiva no Brasil. O casal chegou a contratar uma construtora em 2019, mas o projeto não avançou conforme o planejamento. Por isso, a mansão da família deve funcionar como moradia temporária para o jogador neste retorno ao país.

Volta por valor recorde

O novo capítulo na vida de Paquetá coincide com o desfecho da negociação que o traz de volta ao clube que o revelou. O Flamengo chegou a um acordo com o West Ham por 41,25 milhões de euros — cerca de R$ 258,7 milhões — e o meia deve assinar contrato válido por quatro anos. A proposta está em fase final de formalização, com ajustes nos detalhes de pagamento.

As conversas avançaram após reuniões entre dirigentes dos dois clubes. A primeira oferta rubro-negra girava em torno de 40 milhões de euros, recusada pelos ingleses, que pediam inicialmente 45 milhões. A diferença foi reduzida nos últimos dias, e a vontade do próprio jogador em retornar ao Brasil pesou na definição do negócio.