ONDE ASSISTIR

Conheça a FC Cup, a pré-temporada dos clubes brasileiros

Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-MG e Orlando City disputarão os jogos que começam hoje (15)

O mundo do esporte tem comentado incessantemente sobre a FC Series, torneio que começa nesta quarta-feira (15) nos Estados Unidos. Antigo Florida Cup, é a famosa pré-temporada americana, que prepara os clubes para o ano de 2025 e promove times brasileiros no cenário internacional.

O objetivo do torneio é retomar o ritmo dos campos e conectar o futebol brasileiro aos Estados Unidos, não implicando em competição ou títulos. Nem mesmo campeão será coroado, além de não ser entregue aos clubes nenhum tipo de premiação em dinheiro.

Assim, o campeonato é formado por uma série de amistosos que preparam os jogadores e trazem estrelas brasileiras para perto de torcedores morando nos EUA. O primeiro jogo será hoje (15) entre Cruzeiro e São Paulo, seguido por Atlético-MG x Cruzeiro no dia 18, São Paulo e Flamengo no dia 19 e Orlando City contra Atlético-MG no dia 25.