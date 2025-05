DECISÃO

Conmebol determina vitória do Fortaleza em jogo cancelado da Libertadores

Após episódio com invasão e mortes fora do estádio, entidade declarou o time brasileiro como vencedor sobre o Colo-Colo

A Conmebol declarou o Fortaleza como vencedor da partida contra o Colo-Colo, válida pela fase de grupos da Libertadores, no dia 10 de abril, no Chile. A decisão da entidade deu três pontos para o time brasileiro na competição, além do placar de 3x0, na ocasião. O jogo foi interrompido aos 24 minutos do segundo tempo após uma invasão de torcedores chilenos ao gramado. Fora do estádio, duas mortes foram registradas em confrontos com policiais, o incidente teria se dado após a confirmação desses óbitos.>