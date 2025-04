LIBERTADORES

Jogador do Fortaleza revela medo durante invasão de campo: 'Cena assustadora'

Partida contra o Colo-Colo foi cancelada após confusão generalizada; dois torcedores morreram nos arredores do estádio



Giuliana Mancini

Jornal O Povo

Publicado em 11 de abril de 2025 às 11:32

Lucas Sasha em aquecimento antes de Colo-Colo x Fortaleza Crédito: Mateus Lotif/FEC

O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, na última quinta-feira (10), pela segunda rodada da Libertadores, ficou marcado por uma tragédia. Dois torcedores, de 13 e 18 anos, morreram durante confusão generalizada nos arredores do Estádio Monumental, em Santiago. Como protesto, hinchas invadiram o gramado da arena, causando o cancelamento da partida. Meio-campista do time brasileiro, Lucas Sasha falou sobre os momentos de tensão vividos no Chile.>

"Quando nós vimos que o vidro quebrou e eles conseguiram a abertura, nem pensamos em muita coisa. Em invasão de campo, nós estamos correndo perigo. Eles estavam com pedaços de pau e ferro, todos encapuzados. Então naquela hora (a saída de campo) foi temendo realmente pela nossa segurança", disse Sasha, em entrevista à ESPN.>

Os jogadores do Fortaleza correram em direção ao túnel de acesso e se retiraram do gramado depois que um grupo de torcedores quebrou a barreira de proteção das arquibancadas e invadiu o campo, durante o segundo tempo da partida. Lucas Sasha também relatou o medo vivenciado nas escadarias do estádio.>

"Os torcedores do Colo-Colo estavam com pedaços de pau, todos encapuzados… Foi uma situação assustadora realmente."



?️ Lucas Sasha, do Fortaleza.

? @ESPNBrasil | @SportsCenterBR pic.twitter.com/uUBQjAHmyh — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) April 11, 2025

"A escada era escura e perigosa, então a gente se aglomerou ali, alguém poderia ter se machucado. A situação foi realmente assustadora, no momento de não saber o que poderia acontecer. Ali na hora, você não consegue ter a noção", completou o jogador.>

Do lado de fora do estádio, dois torcedores morreram atropelados pela polícia durante uma manobra de intervenção para dispersar uma multidão que tentava invadir a praça esportiva.>

Delegação do Fortaleza em segurança>

Após o conflito, o Fortaleza soltou um comunicado atualizando sobre a segurança dos atletas. "O Fortaleza informa que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago", informou o clube em nota.>