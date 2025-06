CASA NOVA

Craque da Seleção Brasileira é anunciado por equipe da Itália

Darlan, oposto da Seleção Brasileira de vôlei, será jogador do Rana Verona

O oposto Darlan foi anunciado nesta segunda-feira (9) como novo reforço do Rana Verona, da Itália. Aos 22 anos, o jogador da Seleção Brasileira terá a primeira experiência internacional em clubes na temporada 2025/2026, após se destacar nas últimas edições da Superliga. >

A apresentação está prevista para setembro, ao fim dos compromissos com a Seleção na Liga das Nações (VNL). Darlan celebrou o novo desafio e destacou a expectativa para atuar no Campeonato Italiano, considerado um dos mais fortes do mundo. >