TRAGÉDIA

Torcedor morre após cair de arquibancada durante a final da Liga das Nações

Acidente fatal ocorreu durante o primeiro tempo da prorrogação da decisão que foi vencida por Portugal

Segundo o jornal espanhol Marca, a Uefa emitiu um comunicado confirmando a morte do torcedor, que teve a sua identidade preservada. A entidade que comanda o futebol no continente europeu também lamentou o episódio.>

Durante a coletiva de imprensa, Luís de la Fuente, técnico da Espanha, abriu um espaço antes da conversa com os jornalistas para demonstrar a sua solidariedade. "Quero enviar minhas condolências à família do torcedor que faleceu".>

Portugal e Espanha protagonizaram uma final de Liga das Nações eletrizante e o placar no tempo normal terminou empatado em 2 a 2. A Espanha abriu o placar com Zubimendi e Nuno Mendes empatou. Ainda na etapa inicial, Oyarzabal recolocou os espanhóis em vantagem. Na volta do intervalo, Cristiano Ronaldo voltou a marcar para Portugal e o jogo foi para a prorrogação, que terminou sem gols. Nos pênaltis, a seleção portuguesa levou a melhor nas cobranças (5 a 3) e ficou com o título do torneio.>