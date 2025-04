SÉRIE B

Criciúma x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma

Criciúma e Remo duelam nesta sexta-feira pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, e coloca frente a frente equipes em momentos distintos na competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Criciúma x Remo ao vivo

Criciúma

O Tigre busca recuperação na competição após um início irregular. A equipe catarinense ocupa a 14ª colocação, com quatro pontos em quatro jogos. O técnico espera contar com o reforço do volante Zé Gabriel, além da presença do atacante Sassá, que já estreou e deve ser opção para o confronto.>