FUTEBOL

Cruzeiro reformula processo de captação de talentos com 'olheiros' em todo o país

O plano tem como meta expandir a prospecção de jogadores em todo o Brasil e em mercados internacionais

Estadão

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 19:20

Cruzeiro Esporte Clube Crédito: Divulgação I Cruzeiro

Com os clubes cada vez mais apostando em jovens talentos e reforçando seus caixas com fortunas da venda dessas revelações, o Cruzeiro também resolveu investir e melhorar sua captação e está reformulando seu processo de descobrimento de atletas, espalhando "olheiros" por todo o país.

As mudanças no Departamento de Captação foram anunciadas nesta segunda-feira. O clube mineiro iniciou uma reformulação estratégica "visando fortalecer a identificação de talentos e elevar o nível de suas categorias de base." O plano tem como meta expandir a prospecção de jogadores em todo o Brasil e em mercados internacionais, especialmente na América do Sul.

"Estamos passando por uma reestruturação que dará suporte essencial às nossas categorias de base. Fizemos uma análise de mercado e conseguimos profissionais para atuar em todas as regiões do Brasil, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, justamente para suprir as nossas necessidades", revelou Carlos Anunciação, o Carlão, coordenador de captação. "Com essa ampliação na prospecção, ganhamos a possibilidade de identificar talentos que podem ser lapidados e, no futuro, vestir a camisa do Cruzeiro."

O foco principal será a cobertura nacional, mas o clube de Belo Horizonte também anunciou a ampliação da captação internacional. O Cruzeiro conta, agora, com uma equipe responsável por monitorar atletas em diversos países do continente e até mundiais.

"Recentemente tivemos um observador nosso acompanhado uma competição na Colômbia. Também já enviamos um profissional para cobrir um torneio na Tanzânia e temos previsto o envio de outro profissional à Nigéria no próximo ano", afirmou Carlão.

O Cruzeiro busca se tornar uma referência na formação de atletas e no desenvolvimento do futebol brasileiro e, desta forma, a direção optou pela reestruturação no setor de captação.

"Demos o pontapé inicial do nosso projeto de prospecção e captação de novos talentos para o Cruzeiro, inclusive incorporando novos profissionais na equipe. O principal objetivo é cobrir o Brasil inteiro em busca dos melhores jogadores, para o futuro do Cruzeiro ser próspero e autossuficiente em poucos anos", ressaltou Rafael Vieira, gerente de mercado e análise.

O clube anunciou que também promoverá dois projetos voltados à descoberta de novos atletas: o "Fluxo" e a "Copa Futuro Celeste", com ações gratuitas, não sendo cobrado nenhum valor adicional aos atletas participantes.