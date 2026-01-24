FUTEBOL

Daniel Alves será anunciado por time europeu nos próximos dias, diz site

Brasileiro adquiriu parte da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) de clube português

Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 18:41

Daniel Alves posando para foto ao ser anunciado como investidor do Sporting Clube São João de Ver Crédito: Reprodução/Redes sociais

Após adquirir parte da SAD (Sociedade Anónima Desportiva) do São João de Ver, clube da terceira divisão portuguesa, Daniel Alves deverá ser registrado nos próximos dias como jogador do clube.

Segundo informações do Lance!, o jogador deve assinar inicialmente um contrato de curta duração, válido até junho deste ano e com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Depois, Daniel Alves planeja iniciar a carreira de treinador, ainda segundo o portal. O brasileiro obteve recentemente a licença A da União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).

Aos 42 anos, Daniel Alves está afastado dos gramados desde janeiro de 2023. Ele busca encerrar sua carreira dentro de campo após um período turbulento fora dele. Em março do ano passado, o Tribunal de Justiça da Catalunha anulou sua condenação por agressão sexual, por unanimidade.

Ele havia sido sentenciado a quatro anos e seis meses por estupro, em fevereiro de 2024, além de outros cinco anos em liberdade vigiada e quase R$ 1 milhão em indenização à autora da acusação. O procedimento de apelação por parte da defesa durou mais de um ano.