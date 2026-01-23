Acesse sua conta
Duelo de campeões: Kleber Bambam e Davi Brito se enfrentam no Fight Music Show

Após provocações nas redes sociais, vencedores do BBB 1 e do BBB 24 se enfrentam em nova edição do evento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 08:18

Kleber Bambam e Davi Brito
Kleber Bambam e Davi Brito Crédito: Divulgação

A oitava edição do Fight Music Show terá um confronto que une entretenimento e rivalidade de reality show. A organização do evento anunciou, nesta quinta-feira (22), a luta entre Kleber Bambam e Davi Brito, dois campeões do Big Brother Brasil. Apesar da confirmação do combate, o FMS ainda não divulgou a data nem o local da disputa.

O duelo foi oficializado depois que os dois passaram a trocar provocações públicas nas redes sociais, especialmente após a última participação de Davi Brito no evento. A rivalidade ganhou força e acabou se transformando em mais uma atração do card.

Tanto Bambam quanto Davi já subiram ao ringue do Fight Music Show, mas sem resultados positivos. Campeão do BBB 1, Kleber Bambam protagonizou uma das lutas mais comentadas da história do evento ao enfrentar Acelino Popó Freitas. Após semanas de provocações, o combate terminou rapidamente: o tetracampeão mundial de boxe venceu em apenas 36 segundos, em fevereiro de 2024.

Já Davi Brito, vencedor do BBB 24, fez sua estreia no FMS em novembro do ano passado. Ele enfrentou Sacha Bali, outro campeão de reality show, e acabou derrotado por decisão unânime dos jurados, em sua única apresentação até agora na organização.

Agora, o Fight Music Show aposta no encontro entre dois nomes populares da televisão para movimentar mais uma edição do evento, reunindo antigos rivais que buscam redenção no ringue.

Tags:

Davi Brito

