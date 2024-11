FLAMENGO

‘Em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar’, afirma De la Cruz sobre o River Plate

Flamenguista contraria imprensa argentina e diz estar adaptado no clube rubro-negro

Marina Branco

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 16:33

De la Cruz comemora após marcar golaço para o Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/CRF

No início deste mês, se lia em vários jornais da imprensa argentina: “De la Cruz está infeliz no Flamengo”. Mas as manchetes não parecem condizer com o que o meio-campista sente.

De acordo com De la Cruz, não chegou a passar pela cabeça do jogador voltar ao River Plate, clube onde jogou por sete temporadas. Ele conta que o início da vida no Rio de Janeiro foi complicado, mas hoje já está adaptado.

“Simplesmente acredito que foi mais algo da imprensa do que realmente o que aconteceu. Em nenhum momento passou pela minha cabeça voltar ao clube (River) agora. Sempre digo que sou agradecido, a maior parte da carreira passei no River e passei muito bem. Hoje estou muito bem no Flamengo e feliz, vivendo uma etapa nova”, afirmou o camisa 18.

Para ele, a situação também se relacionava com o nível do futebol jogado pelo clube rubro-negro: “Para mim também era querer mostrar se eu estava à altura de um futebol tão exigente como o brasileiro e num grande clube como é o Flamengo”.

Um dos motivos para a adaptação complicada de De la Cruz no Flamengo foi o idioma, já que o jogador tem duas filhas pequenas. “Os primeiros meses foram complicados porque minha filha mais velha ia encontrar no primeiro grau da escola. Não entendia mais nada do idioma e para fazê-la ir ao colégio foi duro. Mas, para nós como família, era um desafio lindo”, comentou.

Na época que foi ao Flamengo, o clube rubro-negro não era a única opção, mas foi a escolhida especialmente por vir com rostos conhecidos: “Eu tinha outras ofertas, mas o projeto do Flamengo me seduziu e o fato de ter companheiros uruguaios no plantel ajudou um pouco mais. Decidimos vir para cá por muitos aspectos”.