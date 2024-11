NEYMAR NO SANTOS

Entenda quais são os obstáculos que podem impedir a volta de Neymar ao Santos

O clube está se movimentando para trazer o ídolo santista de volta à Baixada ainda no ano que vem

Marina Branco

Publicado em 18 de novembro de 2024 às 17:42

Neymar conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Peixe Crédito: Guilherme Kastner/Santos

O Santos parece estar esperando pela volta de Neymar desde que o craque deixou o clube, há onze anos. Agora, esse momento pode estar mais perto do que nunca, mas o clube não está se deixando animar.

Isso por um motivo muito simples - Neymar ainda tem contrato firmado com o Al-Hilal, time da Arábia Saudita pelo qual joga. Apesar da probabilidade de rescisão ainda em janeiro, o contrato é válido até a metade do ano que vem, o que pode protelar a ida do brasileiro para outro clube.

No desenrolar da situação, o Peixe não está escanteado. Evitando euforias, a diretoria do Santos está fazendo uma força-tarefa em busca da volta de Neymar, com o presidente Marcelo Teixeira se reunindo com representantes do atacante.

“Aguardamos as questões relacionadas ao clube e ao atleta. A maneira como será esse desfecho o Santos não poderá interferir. Se pudéssemos, faríamos. Não é o caso. O contrato está vigente, estamos acompanhando para, no momento em que se definir, o Santos se manifestará. Estamos aguardando”, afirmou Marcelo.

O Santos tem uma reunião agendada com o pai de Neymar ainda esta semana, de acordo com o Globo Esporte. A intenção do encontro seria avisar ao clube o que está acontecendo entre Neymar e o Al-Hilal, e se é possível que ele retorne ao clube alvinegro em 2025.

Em caso de volta, ela poderia acontecer na janela de transferências de janeiro, caso o clube libere Neymar, ou em julho, quando acaba seu contrato. Até lá, o clube está trabalhando para conseguir bancar o retorno do craque ao Peixe.