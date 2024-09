ESPORTE E LAZER

Maratona Salvador reunirá mais de 10 mil atletas neste domingo

O evento terá quatro distâncias (42km, 21km, 10km e 5 km) e mais de R$ 200 mil distribuídos em prêmios

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 13:00

Tradicional evento será disputado no Parque dos Ventos, na Boca do Rio, com largadas a partir das 5h Crédito: Marina Silva/CORREIO

Na maioria das casas de Salvador, o fim de semana pode ser entendido como sinônimo de lazer e preguiça. No entanto, especialmente neste domingo (22), o soteropolitano vai calçar os tênis de corrida e passar o protetor solar para participar da Maratona Salvador, circuito com distâncias de 42 km, 21 km, 10 km e 5 km. Com largada do Parque dos Ventos, na Boca do Rio, o evento também conta com corridas para crianças e pessoas com deficiência.

Participando pela primeira vez, Maristela Fernandez começou a correr em 2012, por incentivo do marido, Carlos. Após pegar o gosto pelo esporte, ela não parou mais, sendo corredora assídua da Meia Maratona Farol a Farol. Dessa vez, está com a expectativa nas alturas para correr os 21 km da Maratona Salvador. “Ouvi vários comentários de amigos que correm falando que essa prova é muito boa pelo percurso e a organização. Estou muito ansiosa, pois é a minha primeira”, disse Maristela, que vai competir acompanhada do marido.

As largadas começam a partir das 5h e vão até 6h, de acordo com o percurso escolhido. A programação ainda inclui alongamento e aquecimento, atrações musicais e aulão de FitDance.

Não para por aí. Neste sábado (21), o evento conta com sua versão mirim: a Marotinha 2024, que vai reunir cerca de 300 crianças, com idades entre 2 e 12 anos, em mini circuitos com distância entre 50 m e 1 km, conforme a faixa etária.

Dentro do circuito da Maratona Salvador, completar o percurso é o objetivo final, mas há também a oportunidade de encontrar os conhecidos e fazer novas amizades. É com esse sentimento que membros do grupo Mania de Corrida Salvador estarão com uma tenda no evento, para incentivar e apoiar atletas iniciantes.

Integrante do grupo e apaixonado pelo esporte, o maratonista Edimar Lima disputa a sua segunda Maratona Salvador neste ano. No entanto, quem se referir ao homem de 39 anos com seu nome de batismo vai ficar sem resposta, já que ele faz questão de ser chamado pelo apelido Maluco Beleza.

“A expectativa é de que seja uma excelente prova para todos que irão participar, pondo em prática tudo que foi executado nos treinos. A primeira vez [que fiz a Maratona] foi ano passado com 21km, mas esse ano vou fazer 10 km, pois irei trabalhar logo depois da prova”, confessou.

Expectativa

Diretor técnico e responsável pela organização do evento, Douglas Cerqueira ressaltou que a Maratona Salvador vem mostrando uma grande evolução ao longo dos anos. “Temos mais patrocinadores, ativações, palestras e essa grande novidade, que é a Marotinha. Nossa expectativa é gigante, percebemos isso nas ruas, com a ansiedade positiva das pessoas. Vamos receber 10 mil atletas no domingo e pedimos que todos venham com tempo para curtir e aproveitar toda essa experiência”, salientou.

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, essa edição da Maratona está ainda mais especial. “Quase dobramos o tamanho, fizemos ações sociais e sustentáveis, trouxemos a cultura de Salvador para dentro dela. Está redonda, como um megaevento de proporção internacional deve ser. Acredito que os números trazem essa sensação, pois quase metade dos competidores é de fora da cidade, amadores e atletas de elite vindos, inclusive, de outros países. Será uma competição com todas as perspectivas profissionais necessárias e ainda assim com a cara da nossa cidade, vibrante, empolgante e alegre”.

Premiações

Além das provas, a competição reserva diversas ativações para o público presente e os participantes, assim como premiação. Ao todo, serão distribuídos mais de R$ 200 mil em prêmios.

A primeira categoria contemplada será a Elite 21k, com R$10 mil para o primeiro colocado, R$5 mil para o segundo lugar, R$ 3 mil o terceiro, R$2,5 mil o quarto colocado e R$2 mil o quinto.

Para a categoria 42k Elite, a premiação é de R$25 mil para o primeiro lugar, R$10 mil o segundo, R$5 mil o terceiro, R$4 mil o quarto e R$3 mil o quinto colocado. Na categoria 42k Geral, as premiações variam de R$2,5 mil para o primeiro colocado a R$250 para o quinto lugar; a 21k Geral entre R$ 1,5 mil e R$250; 10k Geral entre R$1 mil e R$200; 5k Geral entre R$1 mil e R$200.

As competições PCD têm premiações de R$1,5 mil para o primeiro colocado; R$ 1 mil para o segundo e R$750 para o terceiro lugar na versão 42k Geral. A prova PCD 21k Geral pagará R$1 mil ao primeiro lugar; R$500 ao segundo colocado e R$250 ao terceiro lugar.

O que saber?

Onde será? A Maratona Salvador acontecerá no Parque dos Ventos, na Boca do Rio. A expectativa é de reunir mais de 10 mil atletas. Por causa do evento, o trânsito será alterado na orla, entre os bairros da Barra e Placaford. Confira as alterações aqui.

Horário As largadas começam a partir das 5h (Elite 21k e 42k), 5h25 (PCD 21k e 42k), 5h30 (Geral 21k e 42k), 5h55 (PCD 5k e 10k) e 6h (Geral 5k e 10k)

Atrações Professores da rede SmartFit comandam alongamento e aquecimento às 5h e às 5h30. Além disso, atrações musicais vão animar o evento, como o grupo Quabales, durante a largada. Às 9h, haverá um aulão de FitDance, seguido da apresentação de Armandinho, Dodô & Osmar, às 10h.