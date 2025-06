PÓDIO É QUASE CERTO

Esporte em que o Brasil tem chance de medalha entra no programa oficial dos Jogos Pan-Americanos

Cricket será disputado pela primeira vez no Pan em 2027; Brasil é destaque continental e já sonha com pódio, especialmente no feminino

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:27

Seleção Brasileira de Crickt feminina Crédito: Divulgação/Cricket Brasil

O cricket, esporte que mais cresce no mundo e no qual o Brasil já desponta como potência nas Américas, fará sua estreia no programa oficial dos Jogos Pan-Americanos. O anúncio foi feito pelo Comitê Executivo da Panam Sports na última quinta-feira (19), confirmando a inclusão da modalidade na edição de 2027, em Lima, no Peru. A novidade representa um marco para o esporte no continente e abre caminho para que o Brasil, hexacampeão sul-americano no feminino, entre firme na briga por medalhas. >

“É um marco histórico para o esporte nas Américas", celebrou Roberta Moretti Avery, presidente da Confederação Brasileira de Cricket. "É uma conquista construída com muito trabalho, dentro e fora de campo. Ver o cricket no Pan-Americano e saber que nossos atletas têm grandes chances de medalha é a prova de que estamos no caminho certo. Isso vai abrir ainda mais portas para o crescimento da modalidade no Brasil e na América Latina.”>

Além do sucesso esportivo, o Brasil tem se destacado por utilizar o cricket como ferramenta de transformação social. Com mais de 80 projetos ativos e mais de 10 mil crianças e jovens impactados em todo o país, a Confederação Brasileira de Cricket (CBCR) aposta em uma abordagem que une educação, inclusão e alto rendimento.>

“Esse é um sonho antigo de quem ama o cricket", disse Matt Featherstone, ex-presidente da CBCR, também comentou sobre a conquista. "Ver o esporte em um palco como o Pan-Americano é mais que uma vitória: é um salto de visibilidade, investimento e orgulho. E o Brasil está pronto para competir — e emocionar. O futuro é brilhante.”>